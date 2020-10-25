Альбасете принимал Райо Вальекано в 8-м туре Сегунды. Отчет о победном матче для команды Романа Зозули читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании. Сегунда, 8 тур

Альбасете – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Бойомо, 43, Сильвестре, 47 – Палазон, 80

Поединок Альбасете – Райо Вальекано стартовал в 21:30 по Киеву. Гости находились в зоне плей-офф за Примеру, а вот команда Романа Зозули занимала лишь 19 место, разместившись в зоне вылета. 30-летний экс-форвард сборной Украины в текущем сезоне отметился одним голом.

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Украинский нападающий вышел в стартовом составе. Как известно, в свое время Зозуля подписал контракт с Райо Вальекано, но фанаты мадридского клуба не приняли его. В прошлом сезоне поклонники Райо выкрикивали обидные вещи в адрес украинца и сорвали матч, который был доигран лишь через несколько месяцев.

Первый тайм не порадовал большим количеством моментов – довольно привычная картина в матчах Альбасете, ведь "механический сыр" – одна из самых незрелищных команд лиги. Лишь перед перерывом хозяева сумели забить. Центральный защитник Бойомо удачно подключился на угловой и переправил мяч в ворота Райо.

В дебюте второго тайма стандарт снова принес успех Альбасете. Зозуля выиграл верховую борьбу и сбросил на Сильвестре, а тот эффектным ударом расстрелял ворота. Лишь второй раз в сезоне команда Романа забила больше одного мяча за игру.

Райо не сдался и сократил отставание на 80-й минуте. Палазон получил мяч в штрафной, обыграл защитника и мощным ударом низом прошил Томеу Надаля. На большее гостей не хватило, хотя минимум два хороших момента были. Альбасете довел беспроигрышную серию до трех матчей и поднялся из зоны вылета.

Роман Зозуля провел на поле 86 минут и получил оценку 7,2 от Sofa Score – один из самых высоких баллов в составе Альбасете.