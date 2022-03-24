Украинская диаспора в Европе делает все возможное, чтобы в распоряжении наших воинов было все необходимое.

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля показал результаты работы благотворительного фонда "Народная армия". Для нужд армии закупили четыре автомобиля и напаковали их необходимыми вещами.

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"Не устаю благодарить каждого из вас за поддержку. Вас очень много: футболисты, фотографы, предприниматели, госслужащие, футбольные фанаты, мастера татуировок и все украинцы, которые объединились и выполняют сверхважную работу для поддержки наших Воинов.

Ровно неделю назад мы запустили проект "Народная тачанка". На видео – результат нашей с вами работы. Первые авто уже отправились в помощь украинским подразделениям. Транспорт, конечно, прибыл не пустой. Просим поддерживать этот проект и дальше. Потому что мы все – "Народная армия", и совместными усилиями приближаем нашу победу!" – ​​написал Роман Зозуля на своей странице в Facebook.

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