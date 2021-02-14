Сегунда, 25 тур

Леганес – Альбасете – 3:1

Голы: Пардо, 18, Ибаньес, 23, Сабин, 81 – Хименес, 71

Альбасете в конце января возродился, выдал победную серию и улучшил шансы на сохранение прописки. Однако теперь снова наступил спад. Поездка в гости к Леганесу, который борется за выход в Примеру, не обещала ничего хорошего. Так и произошло.

Хозяева владели инициативой и острее атаковали. Леганес решил судьбу матча еще в середине первого тайма. Сначала Пардо забил роскошный гол со штрафного, а затем Ибаньес замкнул прострел с левого края, завершив грамотную атаку.

Роман Зозуля встречался с мячом далеко не так часто. И для этого ему приходилось оттягиваться в глубину. В первом тайме украинец имел мало возможностей для удара, но все же умудрился дважды пробить (однажды попал в створ). Роман пытался откликнуться на перспективный прострел, однако увяз в объятиях соперника – апелляции не помогли.

Зозуля с Альбасете драматично проиграл лидеру – судьбу матча решили курьезный гол, удаление и промах с пенальти

После перерыва Альбасете больше владел мячом и продолжал искать пути к воротам соперника. А Зозуля традиционно проявлял большое желание. Правда, особого успеха не имел ни Роман, ни команда. Украинец не успевал на более-менее острые прострелы.

Альбасете сократил отставание голом Хименеса, но интриги не получилось. Леганес оперативно восстановил преимущество – Сабин реализовал контратаку. "Пепинерос" набрали 43 очка и поднялись на 4 место. Альбасете с 24 баллами остался в зоне вылета.

Зозулю заменили в конце встречи. Он так и не имел ни одного стопроцентного шанса. Даже на втором этаже все было печально – лишь 38% выигранных воздушных дуэлей. Оценка от SofaScore – 6.8, четвертая в команде.

Зозуля отметился фирменным голом в ворота Овьедо и вывел Альбасете из зоны вылета – первый гол украинца за три месяца