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Зозуля опубликовал нарезку своих голов за Альбасете – украинец признался, чего ему не хватает на карантине

09:50 18 Читати українською
Зозуля опубликовал нарезку своих голов за Альбасете – украинец признался, чего ему не хватает на карантине
Роман Зозуля / Фото ФК Альбасете

Нападающий Альбасете Роман Зозуля выразил слова поддержки всем, кто страдает от пандемии.

"Я слежу за всеми новостями из дома и мне очень грустно от того, что сейчас происходит. Жаль людей, которые оставляют нас по всему миру.

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Я скучаю по прогулкам по городу, скучаю по объятиям с друзьями и близкими, мне не хватает общения с людьми в кафе и барах. Я скучаю по тренировкам, матчам, переполненным трибунам. По всем тем эмоциям, которые делают нашу жизнь полноценной.

Я обнимаю всех людей, которые переживают худшее время.

Через некоторое время мы снова выйдем на улицу, чтобы подышать, поздравить друг друга. Мяч снова окажется на поле. Вперед, Альбасете!" – написал Зозуля в Facebook.

В нынешнем сезоне Сегунды Роман провел 27 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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Теги
Испания Видеоновости коронавирус Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Сегунда
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