Зозуля оказался в топ-3 игроков Альбасете по количеству сыгранных минут

Форвард Альбасете Роман Зозуля стал одним из лидеров испанского клуба по количеству проведенных минут на поле.

Зозуля сыграл в составе Альбасете 3168 минут в текущем сезоне и уступил по этому показателю только Альваро Арройо (3439 минут) и Томеу Надалю (3330 минут), сообщает твиттер-аккаунт Alba noticias.

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За это время украинец отметился лишь 4 голами и потерял аж 6 супершансов. Кроме этого, Роман еще дважды ассистировал своим партнерам.

К слову, Альбасете занял 17 место в Сегунде и избежал вылета, набрав 52 очка за прошлый сезон.

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