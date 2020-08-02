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Зозуля оказался в топ-3 игроков Альбасете по количеству сыгранных минут

17:52 - Читати українською
Зозуля оказался в топ-3 игроков Альбасете по количеству сыгранных минут
Роман Зозуля / фото: ФК Альбасете

Форвард Альбасете Роман Зозуля стал одним из лидеров испанского клуба по количеству проведенных минут на поле.

Зозуля сыграл в составе Альбасете 3168 минут в текущем сезоне и уступил по этому показателю только Альваро Арройо (3439 минут) и Томеу Надалю (3330 минут), сообщает твиттер-аккаунт Alba noticias.

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За это время украинец отметился лишь 4 голами и потерял аж 6 супершансов. Кроме этого, Роман еще дважды ассистировал своим партнерам.

К слову, Альбасете занял 17 место в Сегунде и избежал вылета, набрав 52 очка за прошлый сезон.

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Теги
Украинцы за рубежом Роман Роман Зозуля Испания Альбасете Альбасете
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