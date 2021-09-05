Роман Зозуля помог Фуэнлабраде спастись от поражения в матче с командой Ореста Лебеденко. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 4-й тур

Фуэнлабрада – Луго – 1:1

Голы: Леон, 39 – Сене, 27

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В середине первого тайма гости сумели открыть счет в матче после прострела в штрафную почти с линии ворот. Однако уже через 12 минут мадридцы восстановили статус-кво – голевым пасом отметился украинский форвард Фуэнлабрады Роман Зозуля.

Наш легионер отправил экс-полузащитника Реала Педро Леона в прорыв по правому флангу, тот ворвался в штрафную и с острого куда прошил голкипера соперника. Это результативное действие стало первым для украинца в ​​новом клубе. Уже в добавленное время хозяева могли выцарапать победу, однако Абубакару Канте не сумел забить с пенальти.

К слову, Зозуля провел на поле 73 минуты и был заменен на Франко Сольдано. Интересно, что в составе Луго с первых минут вышел еще один украинец – Орест Лебеденко, который записал себе в пассив желтую карточку и на 76-й минуте также покинул поле.

После 4-х туров Фуенлабрада с 5 очками идет на девятой строчке турнирной таблицы, Луго с 3 пунктами – шестнадцатый.

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