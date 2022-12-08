Форвард Роман Зозуля подписал контракт с клубом Райо Махадаонда, сообщает пресс-служба испанцев.

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33-летний нападающий подписал с командой третьего дивизиона соглашение до конца сезона, перейдя в статусе свободного агента.

Напомним, в прошлом сезоне Зозуля выступал в Сегунде за Фуэнлабраду – в 37 матчах он забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи. С июля 2022 года находился без команды, занимаясь волонтерством в поддержку ВСУ.

К слову, Райо Махаонда после 15-ти туров идет в турнирной таблице на 17-й строчке, набрав 14 очков.

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