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"Зозуля очень важен для нас", – голкипер Альбасете Надаль в восторге от игры украинца

13:00 87 Читати українською
"Зозуля очень важен для нас", – голкипер Альбасете Надаль в восторге от игры украинца
Роман Зозуля / Фото из открытых источников

Вратарь Альбасете Томеу Надаль прокомментировал победу своей команды над Кадисом (1:0), которую голом принес Роман Зозуля.

"Мы смогли выполнить все, что нас просил тренер. Кадис – отличная команда, но мы сыграли лучше. Возможно, это был наш лучший матч сезона. Что касается Зозули, то он очень важный игрок для нашего клуба.

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Я хочу, чтобы он всегда был в моей команде. Роман – тот, кого мы очень любим", – сказал Надаль в комментарии официальному сайту ФК Альбасете.

Напомним, именно украинец в матче 13-го тура Сегунды против безоговорочного лидера чемпионата Кадиса на третьей добавленной минуте принес своей команде столь желанную победу и поднял Альбасете сразу на вторую строчку турнирной таблицы.

Зозуля голом принес Альбасете сенсационную победу над лидером Сегунды – команда украинца вырвалась на второе место

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Теги
Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Томеу Надаль Томеу Надаль Кадис Кадис Альбасете Альбасете
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