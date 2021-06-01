"Вот и заканчивается прекрасная история, которая длилась четыре года, четыре замечательных года! Пишу это сообщение со слезами на глазах, с болью в душе, потому что мы разочаровали наш город и наших поклонников. Я хочу попросить прощения, поскольку мы не могли реализовать ваши ожидания. Я просто надеюсь и уверен, что Альбасете скоро вернется в Сегунду!

Альбасете Зозули досрочно попрощался с Сегундой

Я хочу поблагодарить всех вас за эти 4 года, которые я провел в этом замечательном клубе и удивительном городе. Я и моя семья всегда будем помнить Альбасете. Также я хочу поблагодарить всех игроков, с которыми я играл: вы были замечательными игроками, а главное – невероятными друзьями. Также хочу поблагодарить врачей клуба, физиотерапевтов, всех сотрудников клуба, всех причастных к клубу Альбасете. Я люблю вас, ребята. Вы стали для меня второй семьей. Спасибо руководству клуба за все, что вы для меня сделали и через что нам пришлось пройти!

Хочу поблагодарить поклонников Альбасете, ибо вы всегда поддерживали меня и были рядом, спасибо. У меня здесь много друзей. Моя семья вас никогда не забудет! Альбасете навсегда останется в моем сердце", – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook и подкрепил сообщение видеонарезкой своих голов за испанский клуб.

Напомним, Роман перешел в Альбасете в сентябре 2017 года. В сезоне 2020/21 провел за команду 37 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. "Механический сыр" по итогам сезона не удержался в Сегунде и вылетел в третий по силе дивизион.

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