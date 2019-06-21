"Зозуля никогда не станет игроком основы Вальядолида – фанаты клуба считают его нацистом", – журналист

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля имеет серьезные проблемы с изменением клуба.

"Вальядолид может быть реально заинтересован в услугах Зозули, но он там никогда не станет игроком основы. Отношения с фанатами также будут сложными. Испания это не расистская страна, но с Зозулей все иначе.

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Думают ли фанаты Вальядолида, что Роман нацист? К сожалению, да. Его выставили в дурном свете, из-за чего ему трудно будет перейти в любой испанский клуб.

Сомневаюсь, что Зозуля решится уйти из клуба, где его любят", – заявил спортивный журналист Альбасете Уго Пинья в эксклюзивном комментарии "Футбол 24".

Ранее сообщалось, что Зозуля имеет предложения от Хетафе, Гранады, Мальорки, Вальядолида и киевского Динамо.

Напомним, в сезоне 2018/19 украинский форвард забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 37 матчах. Команда Зозули уступила Мальорке в полуфинале плей-офф за выход в элиту испанского футбола.

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