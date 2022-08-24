"Еще никогда в современной истории Украины мы не ценили свою независимость, как последние 8 лет. Никогда так сплоченно и смело за нее не боролись, как последние 6 месяцев. Все вместе.

АПЛ и ее клубы поздравили Украину с Днем Независимости: "Мы продолжаем стоять вместе с вами"

Каждый на своем фронте. Несмотря на боль, слезы, кровь и пот мы все стоим до победы. Слава Украине! Героям Слава! С Днем Независимости!" – написал Зозуля в своем Facebook.

Напомним, что сегодня, 24 августа, Украина отмечает 31-ю годовщину Независимости. Наше государство уже поздравила английская Премьер-лига вместе с несколькими английскими клубами, в том числе Арсенал и Эвертон, в составе которых играют Александр Зинченко и Виталий Миколенко.

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