Зозуля не спас Альбасете от поражения, Алькоркон с Мякушко разбил Луго Лебеденко

Состоялись матчи третьего тура Сегунды с участием украинских легионеров.

Сегунда, 3-й тур

Спортинг Хихон – Альбасете – 2:0

Голы: Диас, 56, Гарсия, 75

Луго – Алькоркон – 2:4

Голы: Эррера, 45, 58 – Боатенг, 10 Ромера, 32, Стоичков, 49 (пен.), Сандаса, 85

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Альбасете не смог на выезде что-то противопоставить Спортинг Хихону. Хозяева двумя голами обеспечили себе победу в поединке. Украинский форвард гостей Роман Зозуля провел на поле весь поединок, но "отличился" только желтой карточкой. После трех туров Альбасете находится на 17-м месте, имея в активе 3 очка, Спортинг Хихон – 8-й (5 очков).

Луго и Алькоркон порадовали болельщиков ливнем голов, в котором более точными были именно гости. В стартовом составе Луго на поле вышел экс-карпатовец Орест Лебеденко и был заменен на 85-й минуте. Еще один бывший игрок львовского клуба Сергей Мякушко защищал цвета Алькоркона и также был заменен на 62-й минуте встречи. Победа подняла гостей на 5-е место турнирной таблицы (6 очков), Луго опустился на 20-ю строчку (2 очка).

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