Зозуля не помог Фуэнлабраде прервать длительную безвыигрышную серию – очередным палачом мадридцев стала Ибица
В матче 22-го тура второго по силе дивизиона Испании команда украинца на своем поле уступила балеарцам. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".
Испания, Сегунда, 22-й тур
Фуэнлабрада – Ибица – 1:2
Голы: Леон, 45+6 (пен.) – Гольдар, 26, Даво, 73
Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги
Хозяева пропустили первыми в середине тайма, однако на шестой добавленной минуте сумели восстановить статус-кво. Добыть хотя бы очко мадридцам не удалось – после перерыва Даво оформил очередное поражение Фуэнлабрады.
В составе хозяев весь матч провел украинский форвард Роман Зозуля. Наш легионер был активен и получил за свои действия второй самый высокий балл в команде (7,1). Эффективнее его был только автор гола Педро Леон (7,5).
Напомним, Фуэнлабрада в Сегунде последний раз выигрывала еще 10 октября. После 22-х матчей команда находится в зоне вылета (20 строчка и 20 очков), отставая на 4 пункта от спасительного, 18-го места.
Реал потерпел сенсационное поражение – позорный гол от худшей атаки сезона как месть за Лунина