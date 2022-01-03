В матче 22-го тура второго по силе дивизиона Испании команда украинца на своем поле уступила балеарцам. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 22-й тур

Фуэнлабрада – Ибица – 1:2

Голы: Леон, 45+6 (пен.) – Гольдар, 26, Даво, 73

Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги

Хозяева пропустили первыми в середине тайма, однако на шестой добавленной минуте сумели восстановить статус-кво. Добыть хотя бы очко мадридцам не удалось – после перерыва Даво оформил очередное поражение Фуэнлабрады.

В составе хозяев весь матч провел украинский форвард Роман Зозуля. Наш легионер был активен и получил за свои действия второй самый высокий балл в команде (7,1). Эффективнее его был только автор гола Педро Леон (7,5).

Напомним, Фуэнлабрада в Сегунде последний раз выигрывала еще 10 октября. После 22-х матчей команда находится в зоне вылета (20 строчка и 20 очков), отставая на 4 пункта от спасительного, 18-го места.

Реал потерпел сенсационное поражение – позорный гол от худшей атаки сезона как месть за Лунина