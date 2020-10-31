В очередном туре второго по силе дивизиона команда украинца без шансов проиграла Картахене. Счет и отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 10-й тур

Картахена – Альбасете – 3:1

Голы: Кастро, 8, 41, Андухар, 32 – Бельтран, 67

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Картахена сняла все вопросы о победителе матча еще до перерыва. Хозяева открыли счет уже в начале встречи – Рубен Кастро, получив мяч в углу штафного площадки, расстрелял ворота Томеу Надаля. В середине тайма Давид Андухар ударом со штрафного чуть ли не с середины поля удвоил преимущество своей команды. А в конце первой сорокапятиминутки гости ошиблись при создании искусственного офсайда и Кастро оформил дубль.

После перерыва Альбасете продолжил преобладать во владении мячом, но смог воспользоваться этим лишь один раз – в середине второго тайма Либерто Бельтран получил мяч в углу штрафной, обыграл защитника и точно пробил мимо голкипера.

Наш Роман Зозуля провел на поле весь матч, был как всегда активен и получил очень приличную оценку (третью в команде).

Поражение опустило Альбасете на 16 место – в активе "механического сыра" 9 пунктов после 10-ти матчей.

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