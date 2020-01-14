Зозуля не помог Альбасете прервать неудачную серию – украинец получил дисквалификацию и стал одним из худших

Альбасете сыграл вничью с Фуэнлабрадой в 23-м туре Сегунды. Роман Зозуля отыграл весь поединок. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании. Сегунда, 23 тур

Альбасете – Фуэнлабрада – 1:1

Голы: Хименес, 18 – Сисс, 82

Поединок Альбасете – Фуэнлабрада начался в 20:00 по киевскому времени. Обе команды в последнее время не впечатляют – как хозяева, так и гости ни разу не выигрывали в последних 4-х турах. "Механический сыр" в последний раз побеждал в матче чемпионата еще 16 ноября, а на прошлой неделе команда Романа Зозули вылетела из Кубка Испании, уступив Ибице в серии пенальти. Фуэнлабрада несмотря на серию из 4-х ничьих подряд держалась в группе лидеров – 5 место и 35 очков. Альбасете же расположился на 14-й строчке, набрав 27 пунктов.

Роман Зозуля вышел в стартовом составе своей команды. В 20-ти матчах Сегунды в активе украинца 3 гола и 1 ассист, но в последний раз форвард забивал еще 25 октября в ворота Кадиса. Интересно, что в матче первого круга между Альбасете и Фуэнлабрадой именно гол Зозули принес его команде минимальную победу.

На 16-й минуте Зозуля завершил первую острую атаку Альбасете. Украинец пробил головой, но голкипер без проблем забрал мяч. А уже в следующей атаке хозяева открыли счет – Альваро Хименесу удался блестящий дальний удар без шансов для вратаря.

На 26-й минуте Роман отобрал мяч в центре поля и разогнал атаку Альбасете, которая завершилась ударом Педро – чуть выше ворот. В конце первого тайма украинец сфолил в центре поля и получил желтую карточку, из-за которой пропустит следующий матч чемпионата против Луго. Первая половина игры не порадовала большим количеством голевых моментов, а единственный мяч стал следствием удачных индивидуальных действий Альваро Хименеса.

В дебюте второго тайма Альбасете откровенно повезло – после розыгрыша штрафного мяч лишь чудом не оказался в воротах Томеу Надаля. Хозяева ответили и своим моментом, который упустил Охеда. Форвард под углом вышел на ворота Фуэнлабрады, но пробил где-то в район углового флажка, хотя параллельным курсом набегал Зозуля. Уже через минуту мог забивать и сам украинец, но не сумел нанести прицельный удар с линии вратарской, чуть не достав мяч.

На 82-й минуте после грубой ошибки Хосе Антонио Каро, который потерял мяч вблизи собственной штрафной, гости сравняли счет. Сначала арбитр отменил взятие ворот, но после просмотра VAR справедливость была восстановлена – офсайда действительно не было. Автором забитого мяча стал Сисс, который вышел на замену и реализовал выход один на один с Надалем.

В итоге 1:1 – ничья, которая вряд ли удовлетворила обе команды, ведь Альбасете и Фуэнлабрада продлили неудачные серии. Роман Зозуля получил от Sofa Score оценку 6.6 – один из самых низких баллов в составе Альбасете. Украинец сыграл довольно пассивно – безусловно, Роман старался, но только 30 касаний к мячу, 8 точных передач и 4 выигранных единоборства из 15-ти вряд ли можно считать удачным показателем.

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