Зозуля не помог Альбасете победить Альмерию, Луго с Кравцем триумфуют над Химнастиком

Состоялись очередные матчи 10-го тура Сегунды с участием команд украинских легионеров.

Альбасете принимал Альмерию. Хозяева уже на 8-й минуте остались в меньшинстве, однако не собирались сдаваться и в первом тайме ничем не уступали сопернику. После перерыва Альбасете даже смог выйти вперед, но численное меньшинство дала о себе знать и до конца матча гости сумели сравнять счет.

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Украинский форвард хозяев Роман Зозуля сыграл весь матч, но сумел "отличиться" только желтой карточкой.

Химнастик был откровенным аутсайдером в выездном матче против Луго. Хозяева еще в первом тайме отличились благодаря голу Питы. Этого оказалось вполне достаточно для победы. Украинский защитник Луго Василий Кравец старался любой ценой удержать свои ворота от пропущенного мяча, что ему и удалось, правда ценой желтой карточки.

Сегунда, 10-й тур

Альбасете – Альмерия – 1:1

Голы: Белла, 63 – Альваро, 79

Удаление: Каро, 8

Луго – Химнастик – 1:0

Гол: Пита, 42