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Зозуля мог оказаться в Вест Хэме – украинец объяснил, почему не продолжил карьеру в АПЛ

13:24 108 Читати українською
Зозуля мог оказаться в Вест Хэме – украинец объяснил, почему не продолжил карьеру в АПЛ
Роман Зозуля / фото: ФК Альбасете

Форвард Альбасете Роман Зозуля рассказал, как один поединок Лиги Европы повлиял на его дальнейшую карьеру

"Хотел бы снова пережить с другим результатом матч с Тоттенхэмом (в 2014 году – прим."Футбол 24"). Я забил гол, все шло хорошо, но потом удаление произошло. Подвел команду.

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А перед матчем я встречался с руководством Вест Хэма, они сказали, что хотят меня, но после игры, думаю, красная карточка их испугала", – поделился Зозуля в комментарии Профутбол.

Напомним, Зозуля покинул Днепр в 2016 году, перейдя в испанский Бетис. На данный момент украинец выступает за Альбасете во втором дивизионе Испании.

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