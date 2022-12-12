"Я общаюсь с очень многими волонтерами, военными и просто людьми. И все чаще замечаю, что многие преуменьшают свое значение. Есть люди, которые не находятся на фронте, но в тылу делают очень много приближающих победу вещей. Есть те, кто не находится в Украине, но готов помочь 24/7. И большинство из этих людей говорят, что то, что они делают – это минимум и не стоит внимания...

Зозуля официально нашел себе новый клуб

Друзья, хочу сказать одно: любая помощь – это уже вклад. Человек, который утром не выпил кофе и сделал на эти деньги донат – приблизил победу. Паренек, который просто подвез гуманитарный груз, потому что его подружка-волонтер попросила – приближает нашу победу. Каждый шаг, который вы делаете с любой помощью нашим военным и Украине, важен.

Запомните, что вы все – маленькие детали огромной цепи под названием Украина. И я благодарен Вам за помощь. Материальную, физическую, гуманитарную или информационную. Вместе мы – Народная Армия", – написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Напомним, несколько дней назад Роман снова трудоустроился после продолжительного перерыва, подписав контракт до конца сезона с третьолиговой командой чемпионата Испании Райо Махадаонда.

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