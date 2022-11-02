Недавно ТаТоТаке сообщило, что 32-летний футболист стремится стать футбольным менеджером, ведь интересуется этим направлением. Также отмечалось, что он хотел бы сделать карьеру не на должности президента УАФ.

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Экс-игрок сборной под постом с новостью в Facebook опроверг эти слухи. "Что за бед? Вы все знаете, кем хочет быть Роман Зозуля. Но у Романа не спрашиваете?", – отрезал форвард.

Также его спросили, планирует ли он продолжать играть. Роман ответил в шутку: "Это платная информация".

Напомним, Зозуля с лета находится без клуба. Недавно он заявлял, что не исключает выдвижения своей кандидатуры в президенты УАФ, но только после победы Украины в войне с Россией.

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