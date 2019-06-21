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Зозуля имеет предложение от Днепра-1, но его приоритетом остается Испания, – СМИ

23:18 7 Читати українською
Зозуля имеет предложение от Днепра-1, но его приоритетом остается Испания, – СМИ
Зозуля во времена выступлений за Днепр / Фото ФК Днепр

Нападающий Роман Зозуля не спешит возвращаться на Родину.

Список претендентов на форварда Альбасете пополнил СК Днепр-1, информирует Спортивка.

"Зозуля никогда не станет игроком основы Вальядолида – фанаты клуба считают его нацистом", – журналист

Новичок УПЛ не прочь пополнить свой состав статусным игроком, однако у Зозули свои планы. Бывший нападающий сборной Украины хочет остаться в Испании, где выступает на протяжении последних трех лет.

Напомним, ранее в прессе появились слухи о переходе Зозули в киевское Динамо.

"Мой пастор и еб**ый проводник": фаны Альбасете прощаются с Зозулей, стадион ему поет, а новый клуб дает большие деньги

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Роман Зозуля Роман Зозуля СК Днепр-1 СК Днепр-1
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