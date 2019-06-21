Зозуля имеет предложение от Днепра-1, но его приоритетом остается Испания, – СМИ

Нападающий Роман Зозуля не спешит возвращаться на Родину.
Список претендентов на форварда Альбасете пополнил СК Днепр-1, информирует Спортивка.
"Зозуля никогда не станет игроком основы Вальядолида – фанаты клуба считают его нацистом", – журналист
Новичок УПЛ не прочь пополнить свой состав статусным игроком, однако у Зозули свои планы. Бывший нападающий сборной Украины хочет остаться в Испании, где выступает на протяжении последних трех лет.
Напомним, ранее в прессе появились слухи о переходе Зозули в киевское Динамо.
"Мой пастор и еб**ый проводник": фаны Альбасете прощаются с Зозулей, стадион ему поет, а новый клуб дает большие деньги