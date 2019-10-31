Зозуля и Ибрагимович стали бы крутым дуэтом в Альбасете, – испанский журналист

Представители испанских СМИ хотят видеть украинского форварда в одной команде со скандальным шведом..

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля вызывает восхищение не только у фанатов клуба, но и у местных журналистов.

Ибрагимович возвращается в Испанию

Представитель Vision6TV Пепе Лопес заявил, что мечтает увидеть в Альбасете дуэт украинца вместе с эпатажным нападающим Златаном Ибрагимовичем. Напомним, недавно 38-летний швед анонсировал свое возвращение в Испанию, что в итоге оказалось лишь рекламой букмекерской конторы.

В текущем сезоне Сегунды Роман провел 12 матчей, в его активе 3 гола и ассист.

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