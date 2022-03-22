"Друзья, мы прекрасно знаем, что вы все можете помогать просто так, и вам ничего за это не нужно. Но у нас есть две футболки. Эти футболки принадлежат патриотам и просто очень крутым парням: Роман Зозуля и Роман Безус. Обе футболки клубные. Парни в них играли. Именно для вас они их подписали и отложили. Мы создаем аукцион.

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Правила очень просты. Стартовая цена за обе футболки – 1000 грн. Шаг в аукционе – 500 грн. Главное, что нужно запомнить – ваша ставка действительна только в официальном посте Народной Армии!

Все деньги, которые мы получим с аукциона, будут потрачены на закупку очень крутых штук, которые помогут парням приблизить победу нашего государства! Вместе и до конца! Аукцион продлится до 28.03.2022 и завершится в 20:00", – говорится в публикации Народной Армии в Facebook.

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