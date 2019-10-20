Зозуля фирменным голом принес победу Альбасете над одним из лидеров Сегунды – видеообзор матча

Роман Зозуля стал героем матча Фуэнлабрада – Альбасете в 12-м туре Сегунды. Украинец забил победный мяч.

Сегунда, 12-й тур

Фуэнлабрада – Альбасете – 0:1

Гол: Зозуля, 59

Альбасете на выезде победил Фуэнлабраду, которая занимает 3 место в Сегунде. На 59-й минуте единственный гол в матче забил Роман Зозуля.

Зозуля голом принес победу Альбасете над одним из лидеров Сегунды

Украинец фирменным ударом головой в падении поразил ворота Фуенлабрады и принес своей команде важные 3 очка. Альбасете набрал 19 пунктов и поднялся на 7 место в турнирной таблице. До второго места – всего 1 очко!

Это 2-й гол для Зозули в сезоне 2019/20. Также в активе украинца 1 ассист.

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