Фуэнлабрада и Овьедо разошлись миром в 21-м туре Сегунды. Роман Зозуля вышел на замену, но не помог вырвать победу.

Чемпионат Испании. Сегунда, 21 тур

Фуэнлабрада – Овьедо – 0:0

Этот матч был дебютным для Серхио Пеллисера в должности главного тренера Фуэнлабрады. Соперником стал Овьедо – середняк турнирной таблицы, борющийся за плей-офф. Голов болельщики так и не увидели – 0:0.

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Фуэнлабрада довела безвыигрышную серию в чемпионате до 12-ти матчей и завершила первый круг в зоне вылета – 19 место, 20 очков. Овьедо идет 8-м – 29 баллов.

Роман Зозуля вышел на 64-й минуте вместо Педро Леона, выступавшего в свое время за мадридский Реал. Украинец однажды пробил по воротам, но этот удар был неточен. 6.7 от Sofa Score – одна из самых низких оценок в команде.

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