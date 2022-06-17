Форвард Фуэнлабрады Роман Зозуля не устает помогать украинской армии при содействии других известных представителей футбола.

После приобретения автомобилей скорой помощи, мотоциклов, медикаментов, дронов и других важных средств, украинский футболист передал для ВСУ уже не первую партию внедорожников.

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Помочь приобрести транспорт ему помогли бывший игрок Гента Роман Безус и футбольный агент Александр Панков. Два автомобиля будут предоставлены подразделениям ВСУ, а один сразу отправится к пограничникам на Донецком направлении.

Зозуля отчитался о помощи в своем Facebook, добавив эффектный текст: "Запрягайте ребята лошадей, которые уже мчатся к вам. Работаем дальше ради победы. Потому что мы все – "Народная армия".