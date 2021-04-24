Слабые бомбардирские успехи украинского легионера Романа Зозули совсем не помогают Альбасете выбраться из ямы. По крайней мере так считают испанские акулы пера.

Украинский форвард Роман Зозуля уже четвертый сезон пытается помочь Альбасете выйти в Ла Лигу. Однако, результативность нашего легионера в последние два сезона оставляет желать лучшего. Нынешнее положение "механического сыра" в турнирной таблице испанская пресса связывает, в том числе, и с показателями Романа.

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В первый год пребывания в Альбасете Зозуля в 30-ти матчах сумел забить 9 голов. В следующем сезоне он в 37 поединках отличился в воротах соперника 11 раз. В прошлом году украинца хватило лишь на четыре результативных выстрела в 38 играх. Текущий сезон для нападающего стал настоящим кошмаром – два гола и один ассист в 32 матчах (за 2086 минут проведенных на поле).

К слову, после 35-ти туров Альбасете в турнирной таблице Сегунды идет последним, имея в своем активе 32 очка. От спасительной 18-й строчки команду украинца отделяет 6 пунктов.

Напомним, контракт Зозули с испанцами действует до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 400 тысяч евро.

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