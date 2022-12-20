"Возможно была какая-то гипотеза, что Зозуля хейтит Шевченко по определенным стратегическим расчетам. Ведь мы знаем, что Зозуля якобы претендовал на пост президента УАФ и Шевченко был одним из его конкурентов.

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Однако, по моему мнению, он это делает от чистого сердца и у него реально, как он пишет, лопнуло терпение. Он даже перечисляет причины, почему так относится к Шевченко – причастность к ОПЗЖ, причастность к Роману Абрамовичу и ситуация с НОК, когда Шевченко должен был уйти, но не ушел.

Однако у меня есть еще несколько инсайдерских гипотез. Зозуля помнит, что в свое время Шевченко перестал вызывать его в сборную Украины. Знаете, из-за чего? Зозуля агитировал партнеров по сборной перечислять деньги на АТО. Шевченко считал, что это не то, чем должен заниматься игрок сборной. По его мнению, нужно заниматься футболом, а не околофутболом.

Во-вторых, Шевченко представляет UNITED 24, а Зозуля сам себе волонтер. И из-за деятельности официального президентского фонда Зозуля несколько ограничен в своих возможностях. Его раздражает, что он собрал уже больше, чем Шевченко и UNITED 24, которые пообещали восстановить стадион в Ирпене и до сих пор не смогли на это собрать.

И в третьих. Шевченко и Зозуля пересекались в Динамо, когда Зозуля был молодым игроком, а Шевченко – легендой, которая заканчивала карьеру. Тем более, что они играли на одной позиции. Поэтому я думаю, что это личное", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

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