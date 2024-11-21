"Утро сегодня в Днепре. Первая межконтинентальная ракета. Страшно ли это страшно? Да! Но не от того, что она летит и разделяется на кучу тяжелых головок, а из-за мысли о том, что эта хрень летит на мирный и густонаселенный город. А зная нашего врага, нет сомнений, что такое дерьмо может прилететь по жилым районам.

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Будет ли реакция от мировых лидерских государств? Нет! Мы как всегда, в первую очередь, должны рассчитывать только на себя. На собственные силы. На наше войско несокрушимое. На людей, которые готовы не останавливаться в своей помощи. Поэтому, друзья, кто не устал – сделайте донат. Потому что с каждым днем становится все труднее", – написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Напомним, утром, 21 ноября, российская армия атаковала Днепр межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж". В результате удара в городе поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью, промышленное предприятие и дома горожан. Три человека получили ранения.

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