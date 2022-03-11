Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля подчеркнул, что о дружбе с народом-оккупантом не может быть и речи.

На трибунах стадиона Аталанты во время матча 1/8 финала Лиги Европы вывесили баннер, на котором изображены Руслан Малиновский и Алексей Миранчук. Очевидно, это призыв к дружбе между украинцами и россиянами. Важно помнить, что Миранчук никоим образом публично не осудил действия Путина и его приспешников.

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Украинский нападающий Фуэнлабрады Роман Зозуля ясно дал понять позицию любого сознательного гражданина нашей страны. "Они могут эти плакать себе в жопу засунуть. Мы им никогда не простим этого", – написал Зозуля в комментарии под постом "Брутального футбола".

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Более двух недель оккупационные войска разрушают наши города и убивают невинных людей, среди которых дети и гражданские.

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