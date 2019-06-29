toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Зотько тренируется с Ворсклой

12:16 69 Читати українською
Зотько тренируется с Ворсклой
Иван Зотько / ФК Эльче

Защитник Льейды Иван Зотько находится на сборе с полтавской Ворсклой.

Полтавская Ворскла проходит летний сбор в Турции. По информации Betnews365, вместе с командой тренируется защитник Иван Зотько.

Шарпар: Возможно, Ворскла освобождает зарплатную ведомость

В конце июня у футболиста заканчивается контракт с представителем Сегунды Б Льейдой. Перед этим он выступал за Валенсию Б и Эльче.

Ранее хавбек "зелено-белых" Вячеслав Шарпар заявил, что Ворскла ищет ему новый клуб.

blog_ava
Аргентина победила Венесуэлу в 1/4 финала Копа Америка: неоднозначная игра "альбиселесте" и Месси, невероятный Мартинес
03:08
1243
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Трансферы чемпионата Украины Льейда Льейда Ворскла Ворскла Иван Зотько Иван Зотько
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
7
мин
Уругвай
22:00
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук