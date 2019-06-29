Зотько тренируется с Ворсклой

Защитник Льейды Иван Зотько находится на сборе с полтавской Ворсклой.

Полтавская Ворскла проходит летний сбор в Турции. По информации Betnews365, вместе с командой тренируется защитник Иван Зотько.

Шарпар: Возможно, Ворскла освобождает зарплатную ведомость

В конце июня у футболиста заканчивается контракт с представителем Сегунды Б Льейдой. Перед этим он выступал за Валенсию Б и Эльче.

Ранее хавбек "зелено-белых" Вячеслав Шарпар заявил, что Ворскла ищет ему новый клуб.