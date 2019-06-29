Зотько тренируется с Ворсклой

Испания — 12:53 451
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Реал меняет планы по Лунину – украинцу уже подыскали амбициозный клуб, который готовится ослабить Фонсека
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Швед дебютирует за Селтик в суботнем матче – тренер отметил украинцаМир — 10:32 225
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Бондаренко официально перешел из Шахтера в Виторию ГимараэшПортугалия — 28 июнь 465
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Реал планирует подписать звезду Евро-2019 U-21 – будущее Лунина под угрозойИспания — 28 июнь 1179
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Зозуля может остаться в Альбасете – форвард отказался от нескольких предложенийИспания — 28 июнь 337