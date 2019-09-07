Зотько рассказал, почему не заиграл в Валенсии

Защитник Олимпика Иван Зотько вспомнил период своего пребывания в Валенсии.

"Во втором своем сезоне пребывания в «Валенсии» я отыграл 14 игр и мне оставалось провести всего 1 матч, для того чтобы мое соглашение с клубом было продлено автоматически. Но именно в это время я уехал на матчи молодежной сборной, где хорошо выступил и даже забил 2 гола.

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Я был уверен, что мне предложат продлить контракт. Но на встрече со спортивным директором Валенсии мне сообщили, что на моей позиции руководство решило сделать ставку на своего воспитанника с испанским паспортом", –цитирует Зотька официальный сайт Олимпика.

После Валенсии украинец выступал за Эльче и Льейду.