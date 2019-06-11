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Зотько покинет испанскую Льейду, защитник может вернуться в Украину, – СМИ

20:48 106 Читати українською
Зотько покинет испанскую Льейду, защитник может вернуться в Украину, – СМИ
Иван Зотько / Эльче

Украинский защитник Иван Зотько летом, вероятно, сменит клуб.

У 23-летнего футболиста заканчивается контракт с испанской Льейдой, Зотько получит статус свободного агента и может вернуться в УПЛ, сообщает Betnews365.

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Напомним, Зотько перебрался в Испанию летом 2016 года из Металлиста, центральный защитник выступал за дубль Валенсии и Эльче, а с зимы этого года украинец играет за Льейду.

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За полгода, проведенном в клубе с третьего по силе дивизиона Испании, Зотько сыграл в 8-ми матчах, в общем проведя на поле 466 минут, результативными действиями не отличался.

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Теги
Испания Иван Зотько Иван Зотько Льейда Льейда Украинцы за рубежом
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