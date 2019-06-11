Зотько покинет испанскую Льейду, защитник может вернуться в Украину, – СМИ

Евро-2020 — 21:27 291
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Динамовец сделал себе исторический подарок – лучший в матче отбора Евро-2020 против игрока Шахтера и рекорды
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Украина U-20 победила Италию и вышла в финал ЧМ-2019Сборная Украины U-21 — 20:21 4107
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Динамо получило несколько предложений по Попову, – скаутУкраина — 18:01 1007
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"Зізнавайся, бо тебе вже сплавили твої друзі". Екс-захисник Олімпіка звинуватив Баранку у шантажі – ексклюзивна сповідьУкраина — 17:35 318
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Шахтер сегодня должен официально представить нового наставника – известен срок контрактаУкраина — 16:46 1070