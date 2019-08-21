Зотько назвал причину возвращения из Испании в чемпионат Украины

Новичок Олимпика Иван Зотько рассказал о возвращении в Украину и оценил опыт выступлений в Испании.

"У меня закончился контракт с Эльче и я решил приехать в Украину. Здесь мне поступил звонок от тренера " ​олимпийцев" Жулио Сезара. Мы заочно были знакомы, он говорил, что видел, как я тренировался в составе Эльче. После разговора с ним согласился подписать контракт с Олимпиком.

Зотько подписал контракт с Олимпиком

С руководством Эльче произошла не слишком хорошая ситуация. Были варианты продолжить карьеру в Сегунде, но мне хотелось поиграть в Украине. Меня это не пугало. Напротив, матчи УПЛ смотрят многие специалисты, здесь можно быть на виду у тренерского штаба национальной сборной Украины. Это был главный фактор того, чтобы играть в нашей Премьер-лиге.

В Испании более техничный футбол. Научился больше играть низом в пас, видеть поле. Там, конечно, играют, чтобы наслаждаться футболом.

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Отставка Жулио Сезара? У меня уже был подобный опыт. Когда переходил из Валенсии в Эльче, через две недели тоже уволили тренера, который меня приглашал в команду. Затем такая же ситуация произошла, когда переходил из Эльче в Льеду. И вот теперь почти такая же история", – сказал Зотько в интервью КОМАНДЕ1.