Сегодня утром, 18 августа, луганская Заря отправилась на матч с Рапидом в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Тренерский штаб "мужиков" взял на игру 21 футболиста. Еще в аэропорту команда поздравила своего иранского легионера Захедитабара Шахаба с днем рождения, презентовав ему оригинальный подарок – гигантский чупа-чупс.

Рапид – Заря: матч Лиги Европы будет обслуживать нефартовый для украинских команд рефери

Список игроков Зари на матч против Рапида:

Вратари: Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин.

Защитники: Агрон Руфат, Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максим Имереков, Денис Фаворов.

Полузащитники: Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Сергей Булеца, Артем Громов, Егор Назарин, Кристиан.

Нападающие: Максим Лунев, Аллахьяр Сайядманеш, Захедитабар Шахаб, Александр Гладкий, Владислав Кабаев, Овусу Раймонд Фримпонг.

Напомним, вечером в 19:30 состоится пресс-конференция главного тренера команды Виктора Скрипника и одного из игроков команды, а в 20:00 пройдет предматчевая тренировка, 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

Сам поединок против Рапида состоится в четверг, 19 августа. Начало встречи в 22:00.

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