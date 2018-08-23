Зоря – РБ Лейпциг: матч посетит 5 тысяч болельщиков

Луганскую Зарю в матче квалификации Лиги чемпионов против РБ Лейпцига поддержат около 5 тысяч поклонников.

На матч Зари против РБ Лейпцига уже продано около 5 тысяч билетов. Игра состоится на Славутич-Арене в Запорожье, который вмещает чуть менее 12 тысяч зрителей. Также поединок посетят 50 болельщиков немецкого клуба.

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Ранее сообщалось, что билеты на матч Зари и РБ Лейпцига стоить от 190 до 560 гривен.

Напомним, что поединок состоится сегодня, 23 августа, в 21:30. Текстовая онлайн-трансляция матча на сайте "Футбол 24".