Зоря по итогам предыдущего сезона завоевала бронзовые медали, получив путевку в квалификацию Лиги Европы, однако даже этот факт не остановил руководство клуба от традиционного полного обновления состава. Лагерь луганчан за время межсезонья покинули Абу Ханна, Иванисеня, Юрченко и Василь – стержневые футболисты, на которых Виктор Скрипник и сделал две "бронзы" УПЛ. Кроме того, клуб потерял Циганикса и Гриня, навредив кадровой глубине. Конечно, "черно-белым" не привыкать к такому оттоку игроков, но раньше он был связан с арендами у грандов – теперь же клуб банально не продлил контракты. Как следствие, главный тренер тоже не спешит подписывать новое соглашение.

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Впрочем, Заря довольно круто отреагировала на потери. Позицию Абу Ханны в центре обороны закрыл Имереков (на замену подписали еще и Снурницына), а арендованные Булеца и Алибеков должны заменить Юрченко и Иванисеню. Кроме того, на позицию правого вингера приобрели 21-летнего бразильца Кристиана. На бумаге такое усиление выглядит крутым (хотя первый пас Абу Ханны компенсировать нереально), но этим футболистам нужно сыграться и привыкнуть к специфическим требованиям Виктора Скрипника. Словом, ситуация выглядит тревожно.

За время летних сборов команда провела аж 8 спаррингов (один из самых высоких показателей среди клубов УПЛ), одержав три победы и одну ничью. Один из контрольных матчей завершился со счетом 22:0 в пользу луганчан – причем в соперниках были не любители, а команда второй турецкой лиги (Макуспор). Также удалось преодолеть Аланьяспор, СК Днепр-1 и Пролетер, а с Александрией "черно-белые" встречались дважды в день. Поединки завершились перестрелкой (2:2, 3:3). В общем, Заря забивала в каждом товарняке на сборах, но и пропускала регулярно.

Матч луганчан против Александрии вполне можно было бы назвать центральным в 1-м туре, если бы "желто-черные" не изменили стратегию развития. После завершения предыдущего сезона клуб взял курс на омоложение и экономию, отказавшись от услуг Владимира Шарана и большинства лидеров – команду покинули Ситало, Лучкевич, Панькив, Гречишкин, Банада, Пашаев, Гордиенко, Вантух и Бондаренко (последнего забрал с аренды Шахтер). Вместо них вести коллектив к вершинам будут Гринь, Цуриков, Одарюк, Демченко, Кожушко и ряд легионеров сомнительного качества – хотя форвард Спинелли пришел из системы Дженоа (за который так ни разу и не сыграл). Последним усилением стала аренда всеми забытого Рыбака.

Возглавит же александрийцев 44-летний Юрий Гура, который дебютирует на уровне УПЛ. До этого он работал только с молодежкой. Несмотря на статус новичка, новый тренер в первые дни после назначения сумел поссориться с Владимиром Шараном – коуч заявил, что в Александрии есть клуб, но нет команды (старый наставник принял эти слова как критику бывших подопечных). Теперь команда есть, однако ее сила пока остается неясной. За 8 спаррингов "желто-черные" потерпели всего одно поражение (от Колоса, 0:2), но и победа была одна – над Ингульцом в первый день (2:1). При этом коллектив расписал ничью с Горняк-Спорт (2:2), Зарей (дважды), СК Днепром-1 (1:1), и Кривбассом (2:2, 1:1).

Словом, у Александрии прекрасная результативность, за которую чаще всего отвечал нападающий Новиков (3 гола). Футболистам нравится увеличение работы с мячом и через пас, однако игра в обороне оставляет большие вопросы. Впрочем, это только контрольные матчи. Юрий Гура уверен, что команда готова бороться за еврокубки.

Ориентировочные составы на матч Заря – Александрия

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жунинью – Назарина – Булеца, Громов, Кочергин – Шахаб, Сайядманеш

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Стецков – Калюжный, Демченко – Третьяков, Ковалец, Цуриков – Новиков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Заря довольно трудно входит в сезон, а у Александрии очень хорошая результативность на сборах. Да и состав у Юрия Гуры остается довольно приличным – за верхнюю половину таблицы с ним точно можно бороться. Впрочем, и пропускают "желто-черные" много, поэтому сегодня стоит ожидать голы в обе стороны.

Но, фаворитом все равно остается луганская команда. Заря более сбалансированная в кадровом плане и сильнее организованая тактически, да и сыгранность должна быть лучше, чем у Александрии. Именно поэтому наиболее вероятным результатом кажется непростая, но заслуженная победа подопечных Виктора Скрипника.

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