"Мы действовали мощно, быстро и энергично. Конечно, все понимали, что просто не будет. Шахтер явно мечтал исправиться за крупное поражение на своем поле. Но мы сегодня играли здорово с первой до последней минуты. Можем быть довольны собой.

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Мы не пропустили, и это говорит о том, что вся команда пахала в поте лица. Шахтер почти ничего не создал у наших ворот. Мы сохраняли концентрацию до самого конца, и это очень здорово, потому что в последних матчах мы часто пропускали в концовке. В общем, все замечательно.

Пока еще мы ничего не достигли. Да, позиция у нас хорошая, но нужно довершить начатое. Впереди два тяжелейших матча против грандов европейского футбола, но мы ждем их с нетерпением и хотим продолжить борьбу в Лиге чемпионов", – цитирует Зоммера официальный сайт УЕФА.

Заметим, Боруссия М лидирует в квартете В с восемью очками. Шахтер после 4-х туров Лиги чемпионов набрал лишь четыре пункта. Уже 1 декабря "горняки" сыграют с Реалом дома, а 9-го – с Интером на выезде.

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