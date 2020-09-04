Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер взял на себя ответственность за первый пропущенный гол в матче против сборной Украины и заверил, что уже в следующем матче его команда значительно прибавит.

"Безусловно, я недоволен поражением, но считаю, что мы продемонстрировали хорошую игру. В первой половине наша сборная выглядела лучше соперника, демонстрируя при этом отличный темп и прессинг.

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Чего не хватило для победы? Мы без особых проблем доходили до последней трети поля и хорошо действовали в обороне – наверное, не хватало дальних ударов. Команда собралась впервые за последнее время, поэтому, считаю, что в дальнейшем Швейцария будет выглядеть лучше. Конечно, это не оправдание, ведь мы играли против хорошей команды, а наши игроки были немного уставшими. Видимо, где-то не хватило и свежести.

Гол Зинченко? Если он действительно задумал такой удар, то это ему удалось блестяще. Классный гол. Что касается первого гола, то в 99% из 100% я бы забрал этот мяч. Тот гол – моя ошибка, я обязан был сыграть лучше. После этого нам стало значительно труднее", – сказал Зоммер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная Швейцарии уступила "сине-желтым" в первом матче Лиги наций (1:2) и опустилась на последнюю строчку турнирной таблицы в своей группе.

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