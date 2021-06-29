"Вот это матч! Это был наш шанс наконец-то пройти дальше 1/8 финала, ведь раньше нам этого никогда не удавалось. Невероятно, мы играли от души и с характером. Это просто потрясающе. Всегда возможно всякое. Мы в это верим. Мы сказали друг другу, что у нас маленькая страна, но много опыта и высокий уровень игры. Мы это доказали.

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Не реализовав первый пенальти, мы попали в очень сложную ситуацию. Очень горжусь командой, сумевшей отыграться. Мы верили до последнего. Еще до начала мы говорили о том, что мы играем до конца. Мы никогда не сдаемся. У нас никто не верил, но мы изменили все. У Франции был момент, когда при счете 1:3 они действовали немного высокомерно, и мы хладнокровно воспользовались этим.

Сюжет игры похож на голливудский фильм? Нужно позвонить Роберту Де Ниро и спросить, не хочет ли он сыграть меня в этом фильме", – сказал Зоммер после игры.

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