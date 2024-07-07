"Я бы охотно спросил Реброва, что за жуткую самодеятельность устроили Мудрик и Судаков в левом полуфланге. Это же не матч Шахтера в Кубке Украины против Виктории, это финал Евро! Почему неоднократно Мудрик оказывается в зоне левого опорника?

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Почему Судакова так тянет в ширину на левом фланге, в зону Мудрика, чьим главным свойством является получить мяч в изоляции на фланге и сокрушить соперника на пространстве. Зачем Судаков тянет к нему дополнительных футболистов, еще и меняясь позициями?

Ребенку понятно, что такому игроку как Мудрик, нужно постоянно создавать изоляции. Да просто 10 раз бросьте ему мяч, чтобы он семь раз обыграл, пять раз подал и мы бы получили два-три голевых момента. Но ничего такого не было. Я бы очень искренне хотел узнать у Сергея Станиславовича, каким образом наши "золотые мальчики" весь первый тайм против румын лабали фигню?

Я бы очень хотел, чтобы Ребров объяснил нарушение игровой дисциплины со стороны Шапаренко. Я хорошо знаю, что он акцентировал на этих двух моментах, когда был разбор матча против Румынии. Он не мог понять, почему Судаков с Мудриком делают такие вещи. Или почему Шапаренко опускается в центральный круг, где наших игроков сборище не меньше чем зубного налета, но между линиями никого. Там диверсант Довбик, или Цыганков в широкой позиции. Очень похоже на самодеятельность.

И снова вопрос к Сергею Станиславовичу: "Так может своевременно дать по шапке?". В данном случае, по Шапе", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

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