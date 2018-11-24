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Золотые 90-е: Гвардиола – тень Марадоны, 251 гол от напарника легенды Динамо и еще 28 фото "старой школы"

17:00 34 Читати українською
Золотые 90-е: Гвардиола – тень Марадоны, 251 гол от напарника легенды Динамо и еще 28 фото "старой школы"
Диего Марадона вернулся в Боку
Олег Бабий Олег Бабий

Мощная доза ностальгии от "Футбол 24".

1. Заруба между МЮ и Ман Сити в 1994-м. Эрик Кантона провоцирует соперников своей королевской игрой.

кантона

2. Ромарио в ПСВ: 142 матча, 127 голов.

ромаріо

3. Марк Бартра еще в детстве знал, что будет футболистом, но вряд ли мог спрогнозировать, что станет 6-кратным чемпионом Испании в составе Барселоны.

бартра

4. Непробиваемая стена МЮ: Кин, Бекхэм, Кройф-сын, Гиггз, Кантона.

мю

5. Реал второй половины 90-х: Рауль, Зеедорф и Миятович, которого практически не видно.

реал

6. Финал ЧМ-1994 Бразилия – Италия. После решающего промаха в "лотерее" Роберто Баджо раздавлен не только морально, но и, похоже, физически. Какая трагедия!

баджо

7. Главный тренер Барселоны Йохан Кройф с Кубком чемпионов-1992. Каталонцы минимально одолели Сампдорию благодаря удивительной "пушке" Рональда Кумана.

кройф

8. Зинедин Зидан – сердце Ювентуса в 1996-2001 годах.

зідан

9. Лотар Маттеус и Матиас Заммер: 201 матч за сборную Германии на двоих.

маттеус заммер

10. После роскошной карьеры в Наполи Диего Марадона заглянул на сезончик в Севилью, чтобы пересечься на поле с юным талантом Барселоны Хосепом Гвардиолой.

марадона гвардіола

11. Юный защитник Пармы Фабио Каннаваро и знаменитый форвард пармезанцев Джанфранко Дзола. Вместе они сыграли только один сезон.

каннаваро дзола

12. Культовый бомбардир Рейнджерс и напарник нашего Алексея Михайличенко – Алли Маккойст (416 матчей, 251 гол за клуб из Глазго).

маккойст

13. Феноменальный Аякс середины 90-х: Финиди, Кану, Богард, Давидс, Зеедорф, Райкард, Клюйверт. Эти ребята завоевали Кубок чемпионов-1995.

аякс

14. Райан Гиггз. Вся 24-летняя карьера – в одном клубе.

гіггз

15. Крепкий середняк испанской Примеры 1997/98 – Вальядолид – за 20 лет до перехода в собственность Роналдо.

вальядолід

16. Паоло Мальдини пять раз брал этот кубок – Кубок чемпионов.

мальдіні

17. Манкунианского король Эрик Кантона – горячий парень.

кантона

18. Апрель 1991-го. Туринский Делле Альпи дымит в ожидании ответного полуфинального матча Кубка кубков Ювентус – Барселона. Хозяева победят (1:0), но дальше пройдут каталонцы.

19. Юный Габриэль Батистута только что забил за Боку Хуниорс. Через несколько месяцев он перейдет в главный клуб своей жизни – Фиорентину.

батістута

20. Главный тренер ПСВ Дик Адвокат шлифует главную жемчужину своей команды – Роналдо (1995 год).

роналдо адвокат

21. Паоло Мальдини и Джордж Веа с очередным трофеем Милана. В этой звездной команде ещё нет Шевы.

мальдіні веа

22. Форвард МЮ Дуайт Йорк атакует оборону Шеффилд Уэнсдей. Это сезон 1998/99, когда "красным дьяволам" удался требл.

йорк

23. Хенрик Ларссон, главный шведский бомбардир до прихода Ибрагимовича, "отжал" фотоаппарат. А однажды даже бросил журналиста в бассейн.

ларссон

24. Защитники незабываемой Пармы – Фабио Каннаваро и Лилиан Тюрам – устали и спят, как младенцы.

каннаваро тюрам

25. Давид Трезеге, Тьерри Анри и Николя Анелька – будущее сборной Франции – в 1997-м.

трезеге анрі анелька

26. Юный принц Ромы Франческо Тотти и наставник "волков" Зденек Земан.

земан тотті

27. Воспитанник Аякса Кларенс Зеедорф только что стал игроком звездного Реала.

зеєдорф

28. Дэвид Симэн пропускает после сумасшедшего удара Найима практически с центра поля. Финал Кубка кубков-1995, Арсенал – Сарагоса – 1:2.

сімен

29. Лидеры Лацио – Алмейда, Михайлович и Салас – с Суперкубком УЕФА 1999, добытым в битве против МЮ (1:0).

лаціо

30. Возвращение блудного сына: Эль Диего выводит на поле Боку Хуниорс. Последняя гавань Марадоны-футболиста.

марадона

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Як Роналду знищував київське Динамо, або F*ck off для легенди МЮ і ще 23 фото "старої школи"

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