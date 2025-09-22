France Football объявил обладателя премии "Золотой мяч-2025", которую вручают лучшему футболисту мира по итогам календарного года. Трофей достался Усману Дембеле.

Усман Дембеле признан лучшим игроком 2025 года по версии авторитетного издания France Football. Француз впервые получил этот трофей, который в этом году вручал Рональдиньо.

Айтана Бонмати в третий раз выиграла "Золотой мяч-2025" среди женщин

В прошлом сезоне Усман Дембеле получил с ПСЖ Кубок Франции, Лигу 1, Лигу чемпионов и Суперкубок Франции.

Также он провел во всех турнирах 53 матча, забил 35 голов и отдал 16 ассистов. Второе место досталось Ламину Ямалю.

