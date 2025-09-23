"Золотой мяч-2025" среди женщин: триумф Барселоны и английского футбола
France Football объявил обладательниц во всех номинациях женской премии "Золотой мяч-2025" по итогам календарного года.
Айтана Бонмати в третий раз выиграла "Золотой мяч-2025" среди женщин
Полный перечень победителей в категориях.
"Золотой мяч-2025" среди женщин: Айтана Бонмати, Барселона.
Трофей Копа для лучшей молодой игрока: Вики Лопес, Барселона.
Трофей Герда Мюллера среди женщин (лучшая бомбардирша года): Ева Пайор, Барселона.
Трофей Яшина (лучший голкипер) среди женщин: Анна Хэмптон, Челси.
Клуб года среди женщин: Арсенал.
Тренерка года среди женщин: Сарина Вигман, сборная Англии.
"Премия Сократеса" (за вклад в социальное развитие футбола): Сира Мартинес.
