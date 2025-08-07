Французское издание France Football опубликовало перечень 10 номинантов на Трофей Яшина-2025 – награду лучшему вратарю года в рамках премии "Золотой мяч-2025".

"Золотой мяч-2025": организаторы запланировали революционные изменения – мир увидит три новых трофея

Все предыдущие победители престижной награды снова претендуют на титул – Эмилиано Мартинес, Джанлуиджи Доннарумма, Алиссон и Тибо Куртуа вошли в финальный список. Доннарумма, который блестяще провел сезон с ПСЖ и стал одним из героев триумфальной еврокубковой кампании парижан, попытается во второй раз в карьере добыть Трофей Яшина – впервые он получил награду в 2021 году.

Действующий обладатель награды, Эмилиано Мартинес, уже дважды подряд побеждал в 2023 и 2024 годах. Также номинированы опытные Ян Зоммер, Ян Облак и Яссин Буну – все трое уже попадали в тройку лучших. Дополняют десятку новые лица – Давид Райя из Арсенала, Матц Селс из Ноттингем Форест и Люка Шевалье из Лилля.

Церемония вручения награды состоится 22 сентября.

"Золотой мяч-2025": экс-партнер Забарного и конкурент Зинченко претендуют на награду лучшему молодому игроку