На церемонии вручения “Золотого мяча-2025” ПСЖ получил награду лучшего клуба года.

Ямаль во второй раз подряд выиграл "Kopa Trophy"

Напомним, что ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, Чемпионат Франции и Кубок и Суперкубок Франции.

Клуб года среди мужчин – специальная награда, которую вручают лучшей команде мира по итогам сезона. Эту награду начали в 2021 году как часть церемонии "Золотого мяча". В 2024 году победителем стал Реал.

Отметим, что наставник ПСЖ Луис Энрике получил награду лучшего тренера года.

Луис Энрике стал лучшим тренером года – Наставник не смог прибыть на церемонию вручения