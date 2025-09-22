"Золотой мяч-2025": ПСЖ ожидаемо стал лучшим клубом мира
France Football определил лучший клуб года. Трофей достался ПСЖ.
На церемонии вручения “Золотого мяча-2025” ПСЖ получил награду лучшего клуба года.
Ямаль во второй раз подряд выиграл "Kopa Trophy"
Напомним, что ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, Чемпионат Франции и Кубок и Суперкубок Франции.
Клуб года среди мужчин – специальная награда, которую вручают лучшей команде мира по итогам сезона. Эту награду начали в 2021 году как часть церемонии "Золотого мяча". В 2024 году победителем стал Реал.
Отметим, что наставник ПСЖ Луис Энрике получил награду лучшего тренера года.
Луис Энрике стал лучшим тренером года – Наставник не смог прибыть на церемонию вручения
