Организаторы "Золотого мяча" решили добавить в список еще несколько новых номинаций.

В 2025 году France Football решил ввести три новых трофея. Об этом сообщает издание RMC Sport.

"Никаких сомнений": президент ПСЖ назвал будущего победителя "Золотого мяча"

Новые награды будут вручаться за достижения в женском футболе, поэтому теперь женщинам будет вручено столько же трофеев, как и мужчинам. France Football создал три дополнительные награды: женский трофей Копа (вручается лучшему молодому игроку), женский трофей Яшина (приз лучшему голкиперу) и женский трофей Герда Мюллера (вручается лучшему бомбардиру).

Стоит заметить, что уже в четверг, 7 августа, будет объявлен список претендентов на "Золотой мяч-2025", а церемония вручения состоится в Париже 22 сентября.

Голкіпер увійшов в історію КЧС-2025, вражає захмарною статистикою і претендував на "Золотий м'яч" – його брат загинув