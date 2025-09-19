Медиасервис MEGOGO получил права на трансляцию в Украине церемонии вручения "Золотого мяча-2025" от France Football.

В этом году 69-я в истории самая престижная футбольная индивидуальная премия состоится 22 сентября в парижском театре Шатле.

MEGOGO покажет в Украине церемонию вручения "Золотого мяча-2025" на OTT-платформе по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S" и бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Прямая трансляция события также будет доступна на Youtube-канале "MEGOGO СПОРТ".

Ход премии на украинском языке будут комментировать Вадим Шевякин и Виталий Кравченко. Трансляция начнется в 21:00 по киевскому времени. В театре Шатле церемонию проведут нидерландская легенда футбола и обладатель "Золотого мяча-1987" Руд Гуллит и британская спортивная журналистка Кейт Скотт.

Напомним, "Золотой мяч" – это ежегодная церемония награждения лучших футболистов и футболисток по итогам года. Начиная с 1956 года трофей присуждает французский журнал France Football. Предыдущим обладателем награды стал хавбек Манчестер Сити и сборной Испании Родри. Среди главных претендентов на "Золотой мяч-2025" Усман Дембеле, Ламин Ямаль и Рафинья.

