Экс-сотрудник France Football намекнул на шокирующее имя победителя "Золотого мяча-2025"
Накануне церемонии вручения “Золотого мяча-2025” появился сенсационный прогноз, который усилил интригу. Как сообщает Франсеск Агиллар, бывший сотрудник France Football, 18-летний вингер Барселоны Ламин Ямаль получит главную индивидуальную награду в футболе.
В публикации с намеком указано: "А если Ламин Ямаль сегодня выиграет "Золотой мяч"... кто предупреждает, тот не предатель". Автор имеет репутацию инсайдера – в предыдущие годы его прогнозы относительно обладателя трофея оказывались точными, что добавляет веса нынешнему предположению.
Хотя букмекеры продолжают отдавать предпочтение Усману Дембеле, неожиданное заявление из круга людей, связанных с France Football, может означать совсем другой результат.