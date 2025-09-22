Накануне церемонии вручения “Золотого мяча-2025” появился сенсационный прогноз, который усилил интригу. Как сообщает Франсеск Агиллар, бывший сотрудник France Football, 18-летний вингер Барселоны Ламин Ямаль получит главную индивидуальную награду в футболе.

Имя победителя "Золотого мяча-2025" знает лишь один человек – интрига для всех после случая с Винисиусом

В публикации с намеком указано: "А если Ламин Ямаль сегодня выиграет "Золотой мяч"... кто предупреждает, тот не предатель". Автор имеет репутацию инсайдера – в предыдущие годы его прогнозы относительно обладателя трофея оказывались точными, что добавляет веса нынешнему предположению.

Хотя букмекеры продолжают отдавать предпочтение Усману Дембеле, неожиданное заявление из круга людей, связанных с France Football, может означать совсем другой результат.

????? ????????: “And if Lamine Yamal wins the Ballon d’Or tonight…. who warns, is not a traitor.”



— @FApor_elmundo, a former France Football employee who had every Ballon d’Or prediction right in previous years. pic.twitter.com/I4FEUQsa9r — The Touchline | ? (@TouchlineX) September 22, 2025

Во Франции раскрыли имя обладателя "Золотого мяча-2025"