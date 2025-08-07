Французское издание France Football опубликовало список из 10 номинантов на престижную награду Трофей Копа-2025, которая вручается лучшему молодому игроку мира (до 21 года) в рамках премии "Золотой мяч-2025"

"Золотой мяч-2025": организаторы запланировали революционные изменения – мир увидит три новых трофея

Нынешний список поражает глубиной – сразу трое претендентов параллельно попали и в основной список из 30 номинантов на "Золотой мяч", что случилось впервые с момента основания Трофея Копа в 2018 году.

Среди главных фаворитов – действующий обладатель награды Ламин Ямаль, который уже сейчас считается одним из претендентов на "Золотой мяч-2025". Его конкуренты – Дезире Дуэ, сыгравший ключевую роль в победе ПСЖ в финале Лиги чемпионов, и его партнер по центру поля Жоау Невеш, ставший незаменимым игроком в составе парижан.

В список также вошли три защитника: Пау Кубарси, Майлз Льюис-Скелли, конкурирующий с Александром Зинченко в Арсенале и экс-партнер Ильи Забарного по Борнмуту Дин Хёйсен. Остальные в списке – Кенан Йилдиз, Родриго Мора, Айюб Буадди и Эстевао.

Среди женщин на эту награду претендуют Мишель Агьеманг, Линда Кайседо, Вике Каптейн, Вики Лопес и Клаудия Мартинез Овандо.

Церемония вручения награды состоится 22 сентября.

