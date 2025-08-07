"Золотой мяч-2025": экс-партнер Забарного и конкурент Зинченка претендуют на награду лучшему молодому игроку
Объявлены номинанты на титул лучшего молодого игрока 2025 года.
Французское издание France Football опубликовало список из 10 номинантов на престижную награду Трофей Копа-2025, которая вручается лучшему молодому игроку мира (до 21 года) в рамках премии "Золотой мяч-2025"
"Золотой мяч-2025": организаторы запланировали революционные изменения – мир увидит три новых трофея
Нынешний список поражает глубиной – сразу трое претендентов параллельно попали и в основной список из 30 номинантов на "Золотой мяч", что случилось впервые с момента основания Трофея Копа в 2018 году.
Среди главных фаворитов – действующий обладатель награды Ламин Ямаль, который уже сейчас считается одним из претендентов на "Золотой мяч-2025". Его конкуренты – Дезире Дуэ, сыгравший ключевую роль в победе ПСЖ в финале Лиги чемпионов, и его партнер по центру поля Жоау Невеш, ставший незаменимым игроком в составе парижан.
В список также вошли три защитника: Пау Кубарси, Майлз Льюис-Скелли, конкурирующий с Александром Зинченко в Арсенале и экс-партнер Ильи Забарного по Борнмуту Дин Хёйсен. Остальные в списке – Кенан Йилдиз, Родриго Мора, Айюб Буадди и Эстевао.
Среди женщин на эту награду претендуют Мишель Агьеманг, Линда Кайседо, Вике Каптейн, Вики Лопес и Клаудия Мартинез Овандо.
Церемония вручения награды состоится 22 сентября.
Дебютний гол на очах у Марадони, дубль на Бернабеу і фатальне рішення – як Саленко підкорював Іспанію