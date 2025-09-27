Стало известно, кого выбрал представитель Украины в голосовании за "Золотой мяч-2025".

Французское издание L'Équipe обнародовало распределение голосов каждой страны при избрании лучшего футболиста мира. В голосовании за "Золотой мяч-2025" Украину представлял журналист Игорь Линник, бывший репортер УЕФА.

На первое место в своем рейтинге Линник поставил полузащитника ПСЖ и сборной Португалии Витинью, который в итоге стал третьим. Второе место от Украины получил победитель награды Усман Дембеле, а третью строчку занял вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль.

Хавбек ПСЖ Фабиан Руис попал на четвертую позицию, а пятое место в рейтинге досталось египетскому форварду Ливерпуля Мохамеду Салаху.